بغداد 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسصوت مجلس النواب في جلسة استثنائية عقدها بعد منتصف الليلة بالأغلبية على منح الثقة للحكومة العراقية الجديدة التي يرأسها مصطفى الكاظمي.وأدى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وأعضاء حكومته اليمين الدستورية أمام جلسة مجلس النواب التي حضرها 266 نائبًا ,ومن بين المرشحين الذي حازوا على ثقة المجلس كل من ,عثمان الغانمي للداخلية وجمعة عناد للدفاع وعدنان درجال للرياضة والشباب وأركان شهاب أحمد للاتصالات وعلي عبدالأمير علاوي للمالية,فيما تم تأجيل التصويت على وزارتي النفط والخارجية, ورفض منح الثقة لعدد من المرشحين لشغل وزارات أخرى.كما صوت المجلس على المنهاج الحكومي الذي تلاه الكاظمي في بداية الجلسة وشمل المهام الرئيسة والأساسية التي ستتصدى لها والتحديات التي ينبغي عليها مواجهتها.يشار إلى أن الكاظمي هو ثالث شخصية يتم تكليفها بتشكيل حكومة في العراق خلفًا لحكومة المستقيل عادل عبد المهدي.// انتهى //03:23ت م0275