واشنطن 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسبحث وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية جمهورية كوريا الجنوبية كانغ كيونغ وا، سبل تعزيز استجابة البلدين لمكافحة فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19".وأعرب بومبيو عن شكره لوزيرة خارجية كوريا الجنوبية على التعاون الوثيق وتبادل المعلومات بشأن الوباء, مبينًا أن التحالف بين الولايات المتحدة وجمهورية كوريا الجنوبية يعّد محور السلام والأمن في منطقة المحيط الهادئ والهندي.// انتهى //03:24ت م0276