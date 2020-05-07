كانبيرا 13 رمضان 1441 هـ الموافق 06 مايو 2020 م واسأجرت وزيرة الدفاع الأسترالية السيناتورة ليندا رينولدز محادثات عبر تقنية الفيديو مع نظيرها الأمريكي مارك إسبر .وأفاد بيان صادر عن مكتب وزيرة الدفاع الأسترالية اليوم أنه جرى تأكيد تضامن أستراليا مع الولايات المتحدة خلال جائحة فيروس كورونا.وأبغلت الوزيرة الأسترالية نظيرها الأمريكي بموافقة الحكومة الأسترالية على نشر أفراد مشاة البحرية الأمريكية في مقاطعة أراضي الشمال في وقت لاحق من هذا العام، شرط الالتزام بالتدابير الصارمة المعمول بها للحماية من كورونا.يشار إلى أن هذا التناوب الأصلي كان قد تأجل في أواخر مارس الماضي بسبب جائحة كورونا.// انتهى //04:29ت م0282