إسلام آباد 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم الاستعدادات الجارية لتخفيف قيود الإغلاق الجاري في باكستان بسبب فيروس كورونا، بعد موافقة مجلس الوزراء على فتح بعض المصالح والمرافق تدريجيا بدءا من يوم السبت المقبل.وتطرقت إلى استبعاد السلطات الباكستانية إمكانية فتح المدارس والمصالح التعليمية مع بداية شهر يونيو المقبل نظرا لاستمرار أزمة فيروس كورونا، مع استمرار أعداد المصابين بها.واهتمت بتحذير رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان العالم من سعي الهند لتنفيذ عملية كاذبة ضد باكستان.وأشارت إلى تأكيد الجيش الباكستاني استمراره في تسييج الحدود مع أفغانستان للحد من تسلل الإرهابيين رغم تفشي وباء كورونا.وتناولت الجهود التي تبذلها السلطات الباكستانية لمواجهة غزو الجراد الصحراوي والحفاظ على الأمن الغذائي الوطني.وعرجت إلى تأكيد باكستان والصين العزم على مواصلة العمل على مشروع الممر الاقتصادي المشترك رغم تحدي جائحة فيروس كورونا، وتصميم البلدين على التركيز على التعاون الصناعي ضمن المرحلة الثانية لهذا المشروع.و تناقلت إعلان القوات الأفغانية عن مقتل تسعة من مسلحي حركة طالبان خلال غارة على إقليم باداخشان شمال شرق أفغانستان، وقلق منظمة الهجرة الدولية من ارتفاع معدلات الإصابة بفيروس كورونا في أفغانستان.و أخبرت صحف باكستان عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في الهند بشكل سريع خلال الأيام الأخيرة.// انتهى //07:12ت م0010