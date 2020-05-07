لندن 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف البريطانية الصادرة اليوم ترقب خطاب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون يوم الأحد المقبل بشأن تخفيف حالة الإغلاق التام التي تشهدها البلاد منذ أكثر من سبعة أسابيع في سبيل محاربة انتشار فيروس كورونا المستجد.وأشارت إلى أنه من المتوقع أن يعلن جونسون عن استراتيجية ذات شقين، تشمل رفع بعض القيود و تشديد البعض الآخر، حيث من المقترح أن يتم إدخال أي شخص قادم إلى المملكة المتحدة في الحجر الصحي.وعرجت على تعهد رئيس الوزراء بتنفيذ 200 ألف فحص لتشخيص الإصابة بفيروس كورونا بنهاية شهر مايو الجاري، وذلك على الرغم من عدم تحقيق هدف الحكومة خلال الأيام الأربعة الماضية والرامي إلى إجراء 100 ألف فحص يوميا بنهاية شهر أبريل الماضي.وكتبت صحف بريطانيا عن موافقة البرلمان العراقي على تعيين مصطفى الكاظمي رئيسا للوزراء بعد ستة أشهر من المحادثات ومنح الثقة لعدد من أعضاء حكومته.// انتهى //07:43ت م0013