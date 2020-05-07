المدينة المنورة 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واستمكنت غرفة المدينة المنورة من إنجاز أكثر من عشرة آلاف خدمة منذ تعليق الحضور لمقرات العمل وذلك ضمن خدماتها الإلكترونية المقدمة للمشتركين عن بعد.وشملت الخدمات التي قدمتها غرفة المدينة المنورة لمشتركيها عن بعد اصدار عضوية جديدة ل ٥١٣ منشأة وتجديد عضوية ٩٢٦ منشأة وإصدار ٣٩٣ شهادة إلكترونية وتسجيل ١٩٠٧ منشآت في الخدمات الإلكترونية وتصديق 7638 معاملة إلكترونيا وتحديث بيانات ١٣٩ منشأة كما استقبل مركز دعم الأعمال ١٩٢٤ استفسار وطلب وارد .الجدير بالذكر أن الغرفة تسعى دائما لتقديم المزيد من الخدمات النوعية لمشتركيها، سواء في توفير الخدمات الحديثة أو المعلومات وتحقيق أكبر قدر في هذا المجال وذلك عبر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لتحسين أداء العمل.// انتهى //09:00ت م0018