عام / المكسيك تسجل 197 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد
الخميس 1441/9/14 هـ الموافق 2020/05/07 م واس
مكسيكو سيتي 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس
سجلت المكسيك 197 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لترتفع الحصيلة إلى 2704 حالات.
كما سجلت 1609 حالات إصابة ليصل العدد الإجمالي إلى 27634 ، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة المكسيكية.
وصرح المسؤول في وزارة الصحة خوسيه لويس ألوميا في مؤتمر صحفي مساء أمس بأن هناك 7149 حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس.
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