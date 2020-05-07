مكسيكو سيتي 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسسجلت المكسيك 197 وفاة إضافية بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية لترتفع الحصيلة إلى 2704 حالات.كما سجلت 1609 حالات إصابة ليصل العدد الإجمالي إلى 27634 ، وفقا لما ذكرته وزارة الصحة المكسيكية.وصرح المسؤول في وزارة الصحة خوسيه لويس ألوميا في مؤتمر صحفي مساء أمس بأن هناك 7149 حالة يشتبه في إصابتها بالفيروس.// انتهى //09:24ت م0020