نيويورك 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسأصدرت الأمم المتحدة اليوم نداءً لجمع 7ر6 مليارات دولار أمريكي لحماية ملايين الأرواح ووقف انتشار فيروس كورونا في الدول ذات الأوضاع الهشة.ودعا منسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارك لوكوك إلى اتخاذ إجراءات سريعة وحازمة لتجنب أكثر الآثار المزعزعة للاستقرار لجائحة كورونا، وذلك خلال إطلاق نداء لجمع 7ر6 مليارات دولار أمريكي وإعلان خطة عالمية محدّثة لمكافحة فيروس كورونا في الدول الضعيفة.وأشارت الأمم المتحدة في بيان إلى أن فيروس كورونا وصل إلى جميع دول العالم، وأنه ليس من المتوقع الوصول إلى ذروة المرض في الدول الأكثر فقرا إلا خلال الأشهر الثلاثة إلى الستة المقبلة.وبدأت هناك بالفعل مؤشرات على تراجع الدخول واختفاء الوظائف وانخفاض إمدادات الغذاء وارتفاع الأسعار، كما بدأ الأطفال في خسارة اللقاحات والوجبات.و قال لوكوك:" إن جائحة كورونا تؤلمنا جميعا. لكن الآثار الأكثر تدميرا وزعزعة للاستقرار سوف تكون في الدول الأكثر فقرا ... وإذا ما لم نتخذ إجراء الآن، فعلينا أن نكون مستعدين لارتفاع كبير في الصراعات والجوع والفقر".وأضاف :"إذا لم ندعم من هم أكثر فقرا- وخاصة النساء والفتيات والفئات الأكثر هشاشة- وهم يكافحون الجائحة وتبعات الركود العالمي، فإننا سنتعامل مع الآثار غير المباشرة لسنوات كثيرة قادمة. وهذا سيكون أكثر إيلاما وأكثر تكلفة للجميع".// انتهى //09:36ت م0023