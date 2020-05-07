طرابلس 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف الليبية الصادرة اليوم الاتصال الهاتفي بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ورئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالوكالة ستيفاني وليامز، مجددة مناشدتها لجميع الأطراف الليبية بإنهاء الاقتتال فورًا.وأشارت إلى لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري مع السفير الإيطالي جوزيبي بوتشينو في العاصمة طرابلس، وناقش معه الوضع السياسي والاقتصادي في ليبيا، فضلا عن الوضع الصحي في البلدين، بالتزامن مع انتشار فيروس كورونا المستجد، كما ناقش الطرفان تطورات الأوضاع العسكرية.وتابعت تصاعد حدة الاشتباكات في محاور صلاح الدين ووادي الربيع ومشروع الهضبة وأبي سليم مع استمرار القصف بالمدفعية مما أوقع قتلى ومصابين في صفوف المدنيين، كما تم تدمير مخازن أسلحة في منطقة الفلاح ، و تدمير مخازن مماثلة ومركز عميات السيطرة بالكلية الحربية بمصراتة .ونقلت تأكيد نائب مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة جينادي كوزمين، أنه لا يمكن ضمان السلام في ليبيا إلا من خلال الحوار بين الليبيين، مضيفا أنه يجب تعيين مبعوث جديد إلى ليبيا في أقرب وقت، لمحاولة حل الأزمة الليبية سريعا، مشيرا إلى أنه لا ينبغي اتخاذ أي قرار خارج ليبيا.وعرجت صحف ليبيا على دعوة نائب المندوب الدائم للصين لدى الأمم المتحدة "ياو شاو جون" إلى وقف إطلاق نار دائم في ليبيا، والتركيز على مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مضيفا أنه يتعين على جميع الأطراف في الصراع الليبي وضع مصالح البلاد والشعب أولا، وتحقيق وقف إطلاق نار دائم في أسرع وقت ممكن.// انتهى //09:51ت م0024