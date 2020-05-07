نيودلهي 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسقالت وزارة الصحة الهندية اليوم إن عدد حالات العدوى بفيروس كورونا بالبلاد ارتفع إلى 52952 حالة بزيادة 3561 عن اليوم السابق.وزاد عدد الوفيات 89 حالة ليصل إلى 1783، وهو عدد قليل بالمقارنة مع الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وإيطاليا.وظهرت أغلب الحالات في مدن رئيسية مثل مومباي ودلهي وأحمد آباد، وهي مناطق تعد أيضا محركات نمو الاقتصاد.// انتهى //09:55ت م0025