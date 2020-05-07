عام / "الأرصاد" تنبه من رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الخميس 1441/9/14 هـ الموافق 2020/05/07 م واس
المدينة المنورة 14 رمضان 1441هـ الموافق 7 مايو 2020م واس
أصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله لهذا اليوم , تضمن نشاطا للرياح السطحية وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية .
وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل الحناكية - العلا - العيص - المدينة المنورة - المهد - خيبر - وادي الفرع ، تستمر حتى الثامنة من مساء هذا اليوم .
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10:20ت م
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