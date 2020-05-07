المدينة المنورة 14 رمضان 1441هـ الموافق 7 مايو 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله لهذا اليوم , تضمن نشاطا للرياح السطحية وأتربة مثارة وتدني مدى الرؤية .وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل الحناكية - العلا - العيص - المدينة المنورة - المهد - خيبر - وادي الفرع ، تستمر حتى الثامنة من مساء هذا اليوم .// انتهى //10:20ت م0026