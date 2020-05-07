القاهرة 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسرحب رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي في ظل الظروف الدقيقة التي يمر بها العراق.وشدد الدكتور السلمي في بيان له اليوم على أن أمن العراق واستقراره جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، مؤكدًا أهمية تعزيز علاقات جمهورية العراق الرسمية والشعبية مع حاضنته العربية وتطوير مجالات أوسع للتعاون مع الدول العربية.// انتهى //10:28ت م0027