القاهرة 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة جهود التنمية بمفهومها الشامل في شبه جزيرة سيناء من خلال الاهتمام بالتجمعات البدوية السكنية وزيادة الرقعة العمرانية والمجتمعية في سيناء وتوفير فرص العمل للشباب.وأشارت إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجه خلال اجتماع الحكومة أمس بسرعة التوسع في صناعة الكمامات الطبية، وكلف المسؤولين بالتعاقد على الأمصال الخاصة بالأنفلونزا الموسمية، لتكون متوافرة مع بداية موسم الشتاء لتجنب وقوع أي أزمات مستقبلية.وأخبرت الصحف عن وصول الغواصة الألمانية الصنع "43S" من طراز "209/1400" إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، قادمة من ميناء " كيل" الألماني، منوهة بأنها الغواصة الثالثة من أصل أربع غواصات تعاقدت عليها مصر في 2014، لتعزيز قدراتها الدفاعية ولتحقيق الأمن البحري وحماية السواحل المصرية والمصالح الاقتصادية في البحرين الأحمر والمتوسط.وتحدثت عن تأكيد وزارة الخارجية الصينية رفضها إجراء تحقيق دولي في تفشي فيروس كورونا قبل أن يتخلص العالم من تلك الجائحة، خصوصًا وأن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قال إنه "لا يمكنه تقديم أدلة" عن تسرب الفيروس من مختبر صيني "لأنه لا يملكها".ولفتت الصحف إلى المساعي الأوروبية لإنهاء الإغلاق الذي استمر أسابيع للخروج من "نفق كورونا المظلم"، حيث وضعت بريطانيا خطة من ثلاث مراحل لتخفيف تدابير العزل، بينما تعتزم ألمانيا فتح كل المحلات التجارية والمدارس واستئناف دوري كرة القدم خلال الشهر الجاري.وفي متفرقات أخرى تناولت صحف مصر ما ذكره البيت الأبيض حول استخدام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق "الفيتو" للاعتراض على تشريع أقره الكونجرس للحد من صلاحياته في شأن أي عمل عسكري ضد إيران، ورفض المحكمة العليا في إسرائيل جميع الدعاوى المطالبة بمنع بنيامين نتنياهو من رئاسة الحكومة الجديدة.// انتهى //10:38ت م0029