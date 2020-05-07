بغداد 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسابرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم تصويت مجلس النواب في جلسته الاستثنائية التي عقدها في وقت متأخر أمس على منح الثقة لحكومة مصطفى الكاظمي, منوهة بالمشاورات واللقاءات التي سبقت الجلسة بين رئاسة مجلس النواب وبين الكاظمي والكتل السياسية.وأشارت إلى التحديات الاقتصادية والأمنية والصحية التي تنتظرالحكومة الجديدة, مبرزة الكلمة التي ألقاها الكاظمي في جلسة منح الثقة وتأكيده على أن حكومته ستكون حكومة حلول وليست حكومة أزمات, وأنها ستمـضـي بـتـذلـيـل الـصـعـوبـات وإنــجــاز مـهـام المرحلة الانتقالية وصولا إلى إجراء انتخابات مبكرة ونزيهة, وفــرض هـيـبـة الـدولـة مـن خـلال حصرالـسـلاح بيد القوات الأمنية, والعمل على منع تحويل البلاد إلى ساحة للصراعات أو منطلقًا للاعتداء على دول الجوار.وتناولت صحف الخميس بتركيزالمنهاج الحكومي الذي تلاه الكاظمي في جلسة البرلمان وتأكيده ضرورة ملاحقة المتورطين بالدم العراقي وحماية المتظاهرين وفتح حوار وطني مسؤول وصـريـح مـع فـئـات المـجـتـمـع الـعـراقـي للإصغاء لمطالب حركة الاحتجاجات السلمية.ونشرت أسماء الوزراء الذين نالوا ثقة البرلمان، مشيرةً إلى تأجيل مجلس النواب التصويت عـلـى وزارتـي الـخـارجـيـة والـنـفـط، إضــافــة إلـى تعهد الكاظمي بتقديم أسـمـاء المرشحين لشغل وزارات الثقافة والهجرة والمـهـجـريـن والـعـدل والـتـجـارة والـزراعـة الـتـي لم تحصل على موافقة مجلس النواب.وتطرقت صحف الخميس ألى التطورات الأمنية في البلاد، مركزة على الخرق الأمني الجديد باستهداف محيط مطار بغداد الدولي بثلاثة صواريخ كاتيوشا من دون خسائر, وعثور القوات الأمنية على منصة الإطلاق مع جهاز التوقيت "التايمر" في منطقة البكرية القريبة من المطار.// انتهى //10:48ت م0030