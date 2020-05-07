بانكوك 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسسجّلت تايلاند ثلاث إصابات جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الإصابات إلى 2992، بينما لم تسجل أي حالة وفاة.وأوضح المتحدث باسم مركز إدارة أزمة (كوفيد-19) في تايلاند تاويسين ويسانويوتين التابع للحكومة أن الحالات الجديدة تشمل رجلين من تايلاند عادا من قازاخستان وكانا خاضعين للحجر الصحي، بينما الحالة الثالثة لامرأة تايلاندية تبلغ من العمر 59 عامًا في إقليم يالا الجنوبي.// انتهى //10:55ت م0031