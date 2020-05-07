المدينة المنورة 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسرفع معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس فهد بن محمد البليهشي شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بتعيينه أمينًا للمدينة المنورة بالمرتبة الممتازة.كما رفع الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة على ما يلقاه القطاع البلدي في المنطقة من توجيهات ودعم واهتمام متواصل، مما كان له الأثر الكبير في رفع مستوى الخدمات المقدمة.وثمن البليهشي لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، دعمه المستمر للقطاع البلدي على مستوى المملكة، ولأمانة منطقة المدينة المنورة بشكل خاص، وحرصه على تطوير الأداء فيها وتعزيز تقديم أفضل الخدمات البلدية للمواطنين والمقيمين وزوار مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم.وعبر أمين منطقة المدينة المنورة عن اعتزازه بالثقة الملكية الكريمة، وقال: "إن هذا التعيين وسام شرف أعتز به، وحافز سيدفعني بإذن الله لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة ديني ثم مليكي ووطني"، سائلاً الله العلي القدير أن يكون عند حسن الظن، وأن يديم على بلادنا نعمة الأمن والاستقرار في ظل القيادة الحكيمة.// انتهى //11:01ت م0032