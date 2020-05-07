أبوظبي 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واستلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة، اتصالًا هاتفيًا، من رئيس جمهورية سيراليون جوليوس مادا بيو.وبحث الجانبان خلال الاتصال علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى بحث آخر تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم ومجالات التعاون والتنسيق بين البلدين في سبيل الحد من آثاره السلبية وتداعياته على الأوضاع الصحية والاقتصادية والاجتماعية.// انتهى //12:13ت م0040