بيروت 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسواصل الطيران الإسرائيلي انتهاكه لسيادة الأجواء اللبنانية من خلال الطلعات الجوية التي ينفذها فوق المدن والقرى اللبنانية منتهكًا قرار مجلس الأمن رقم 1701.وأفادت مصادر أمنية اليوم أن الطيران الحربي الإسرائيلي حلق فوق منطقتي النبطية وإقليم التفاح بالجنوب اللبناني وشن غارات وهمية على علو متوسط قبل أن يغادر الأجواء باتجاه الأراضي المحتلة.// انتهى //12:14ت م0042