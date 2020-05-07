المدينة المنورة 14 رمضان 1441هـ الموافق 7 مايو 2020م واسيندرج 12 مركزاً صحياً مطوراً بالمدينة المنورة الذي بدء انطلاق العمل به، ضمن مشروعات وزارة الصحة لتطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية بمختلف مناطق المملكة وفق الهوية الجديدة لها.وقدمت وزارة الصحة من خلال مشروع تطوير مراكز الرعاية الصحية الأولية رؤيتها في توفير الرعاية الصحية المتكاملة والشاملة بجميع مستوياتها ولتعزيز الصحة العامة بأعلى المستويات العالمية، حيث تحتوي المراكز الجديدة على عيادات عامة وعيادة تطعيمات وعيادات للأسنان وأقسام للأشعة والمختبر والتعقيم والجودة ، بالإضافة إلى مساحات خارجية خضراء واستراحات للمراجعين والأطفال ذات جودة عالية ، كما تتميز المراكز بالتعاملات الإلكترونية لضمان سرعة خدمة المراجعين والمحافظة على بياناتهم.ويبلغ العدد المتوسط المتوقع للمراجعين الشهري في كل مركز نحو 8000 مراجع واليومي 360 مراجعاً، بينما يصل عدد المراكز المطورة وفق الهوية الجديدة لوزارة الصحة حتى الآن بمنطقة المدينة المنورة 12 مركزاً.وأوضح مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة المدينة المنورة الدكتور محمد الخلاوي أن وزارة الصحة تسعى لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بالشكل الكامل وفق معايير الجودة في الخدمات الصحية وتوفير الكوادر الطبية المميزة والتجهيزات الطبية الحديثة والمتكاملة في المنطقة للإسهام في تقليص الضغط على المستشفيات الرئيسة وإيصال الخدمة للمستفيدين منها داخل الأحياء من خلال مراكز مجهزة بالكامل بأحدث ما وصل إليه الطب الحديث من أجهزة ومعدات طبية عالية.وأضاف الخلاوي أن الوزارة تعمل على تحقيق أهدافها في رؤية المملكة 2030م، ومنها تحسين بيئة العمل في المراكز الصحية لتضم مختلف التخصصات التي تخدم المستفيد في بيئة صحية مميزة ذات هوية عمرانية تحقق المتطلبات التشغيلية وإرساء ثقافة العمل المؤسسي بالمراكز ورفع مستوى الجودة وقياس ومراقبة الأداء .// انتهى //12:45ت م0052