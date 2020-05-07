الجزائر 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واساهتمت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم بدعوة وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد أمس الجزائريين لقبول التعايش مع وباء فيروس كورونا لأشهر أخرى إلى غاية التوصل إلى لقاح مضاد له.وتناقلت تطمينات قيادة الجيش الجزائري من أن الإجراءات التي تم اتخاذها لمجابهة الوباء كافية لكبح انتشاره وتبقيه تحت السيطرة، مبرزة جاهزية القوات المسلحة لتسخير أطرها الطبية تحت تصرف الحكومة تحسبًا لأي طارئ.وتحدثت عن وضعية الوباء في الجزائر، حيث وصل عدد المصابين إلى 4997، والوفيات إلى 476 و2197 حالة شفاء.وأوردت صحف الخميس ترحيب الأمم المتحدة بالدعوة التي وجهها رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية فايز السراج لاستئناف مسار المفاوضات السياسية لإيجاد حل سلمي للأزمة في بلاده.وتطرقت إلى رفض وزارة الخارجية الصينية القاطع السماح لمحققين دوليين بإجراء تحقيق دولي في تفشي فيروس كورونا، مفندة فرضية تسرب الفيروس من مختبر صيني.// انتهى //12:47ت م0053