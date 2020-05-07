القاهرة 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسأصدر رئيس مجلس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي حزمة من القرارات بهدف زيادة تنافسية التعامل بالبورصة المصرية وزيادة معدلات نمو سوق المال وجعلها أكثر جاذبية مقارنة بالأسواق العالمية والإقليمية.وأفاد رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران، في بيان اليوم، بأن قرارات رئيس مجلس الوزراء ستسرع من إصدار القرار التنفيذي لتطبيق خفض مقابل خدمات التداول الذي تتقاضاه الهيئة وإدخاله حيز التنفيذ، مما يسهم في تشجيع الاستثمار وخلق بيئة استثمارية تنافسية بين الأسواق المالية العالمية والإقليمية ولتصبح السوق المصرية الأقل تكلفة في مقابل الخدمات عن عمليات التداول التي تتقاضاها الجهات المنظمة للسوق مقارنة بالأسواق المحيطة.// انتهى //12:50ت م0054