عمّان 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية أمس، 3,610 سلال غذائية للأسر الأردنية المتعففة في محافظات عمّان والزرقاء وإربد وجرش.وتأتي هذه المساعدات ضمن خطة إغاثية لاستكمال توزيع 6,000 سلة غذائية، تزن 444 طنًا، على الأسر الأردنية والفلسطينية الأكثر تأثرًا بسبب الإجراءات الاحترازية كمنع التنقل وتعطيل القطاع الخاص نتيجة لانتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).//انتهى//14:06ت م0072