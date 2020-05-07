بروكسل 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسأعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل إصابة 61 من موظفيها بفيروس كورونا المستجد.وقال متحدث باسم الجهاز التنفيذي الأوروبي إنه تم اتخاذ تدابير الوقاية الضرورية والتحقق مع جميع الأشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر بالموظفين المصابين، مضيفًا أن تدابير الحجر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي والعمل عن بعد ستتواصل إلى غاية 25 مايو الجاري على الأقل وان أي قرار بإعادة النظر في ذلك سيتم اتخذاه بالتنسيق مع السلطات الصحية البلجيكية.// انتهى //14:11ت م0076