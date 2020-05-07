مسقط 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسأغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى 98ر3483 نقطة مرتفعًا بـ 83ر10 نقطة، ما نسبته 312ر0 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت 15ر3473 نقطة.وبلغت قيمة التداول مليونًا و142 ألفا و 644 ريالًا عمانيًا مرتفعة بنسبة 2ر110 في المئة، مقارنة مع آخر جلسة تداول بلغت قيمتها 543 ألفًا و526 ريالًا عمانيًا.وأشار التقرير الصادر عن سوق مسقط للأوراق المالية إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 066ر0 في المئة عن آخر يوم تداول وبلغت ما يقارب من 19ر18مليار ريال عماني.// انتهى //14:12ت م0077