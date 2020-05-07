بريدة 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسأطلقت جامعة القصيم، مُمثلة بعمادة البحث العلمي، منحة علمية تحت شعار " واعد " لأعضاء هيئة التدريس الجدد من السعوديين في الجامعة، الذين لم يمض على تعيينهم على أستاذ مساعد أكثر من عام، وذلك بهدف جذبهم لبيئة البحث العلمي المتميز، من خلال تقديم الدعم المادي وتوفير البيئة المناسبة والمشجعة لبث روح المنافسة بين الباحثين.وأوضح عميد عمادة البحث العلمي الدكتور منصور الشريدة ، أن العمادة تهدف من وراء هذا المشروع إلى دعم الباحثين الجدد ومساندتهم في بداية مشوارهم البحثي، مما يتيح اكتشاف الباحثين المتميزين ليكونوا ركيزة أساسية في العمل البحثي بالجامعة في المستقبل، مشيرًا إلى أن أعضاء هيئة التدريس الجدد المستفيدين من هذه المنحة هم الذي لم يمض على تعيينهم على رتبة أستاذ مساعد من السعوديين أكثر من عام.وبين "الشريدة"، أن شروط وضوابط الالتحاق بالمنحة تقتضي ألا يمضي على تعيين عضو هيئة التدريس على رتبة أستاذ مساعد بالجامعة أكثر من عام، حيث يجب إرفاق قرار التعيين على رتبة أستاذ مساعد مع المقترح البحثي، وكذلك ألا يكون البحث مستلاً من رسالة الماجستير أو الدكتوراه أو قد تم إنجازه مسبقاً كلياً، أو جزئياً، إضافة إلى أن يكون البحث ضمن الأولويات البحثية للخطة الوطنية 2030، مشيرًا إلى أن الباحث عليه أن يلتزم بإنهاء المشروع وتحصيل كامل النقاط المطلوبة لإتمام البرنامج كالتالي: يقوم الباحث بحضور دورة أخلاقيات البحث العلمي من البرامج التي تنظمها عمادة البحث العلمي بمجموع 20 نقطة، كما يقوم بحضور ثلاث دورات تخصصية أو غير تخصصية من البرامج التي تنظمها العمادة بمجموع 40 نقطة، إضافة إلى تقديم ورشة عمل لاستعراض نتائج المشروع بالتنسيق مع مراكز الأبحاث المختصة بمجموع 20 نقطة.وأضاف "الشريدة" أنه إذا قام الباحث بنشر ورقة علمية في مجلة محكمة ومصنفة ضمن أوعية نشر "ISI or Scopus" بذلك يحصل على 20 نقطة، وعليه أن يُقدَّم المقترح البحثي مفصلاً من خلال البرنامج الإلكتروني للتقديم على الأبحاث (RTMS) الخاص بالعمادة، كما يُوقَّع عقد بين الباحث وعمادة البحث العلمي بعد مطابقة الشروط، حيث إن مدة المشروع سنة واحدة تبدأ من تاريخ توقيع العقد غير قابلة للتمديد، موضحًا ضرورة أن يلتزم الباحث بالنشر وفقاً لموضوع المقترح البحثي الذي تقدم به، ويقوم الباحث الرئيس بالإشارة بالشكر لعمادة البحث العلمي بجامعة القصيم، كما لن تقبل بحوث "مراجعات النشر" Review Article كمخرج من مخرجات النشر بالمشروع.// انتهى //14:13ت م0078