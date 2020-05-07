قرضو 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، توزيع المساعدات الإغاثية للمتضررين من الأمطار الغزيرة والسيول التي اجتاحت منطقة قرضو في إقليم بونتلاند، واشتملت على 1,000 سلة غذائية، تزن 90 طنًا، يستفيد منها 6,000 فرد، بالتعاون مع جمعية المصباح للتنمية.وقدّم رئيس الحكومة في إقليم بونتلاند سعيد عبدالله ديني، شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية ممثلة بالمركز على تلبية وسرعة الاستجابة في التخفيف عن معاناة المتضررين.وكان مركز الملك سلمان للإغاثة قد خصص 3,000 سلة غذائية للمتضررين من السيول يتم توزيعها على دفعات.ويأتي ذلك انطلاقا من الدور الجوهري والإنساني الذي تلعبه المملكة في مد يد العون وتقديم المساعدة للمحتاجين، في كل مناطق ودول العالم.//انتهى//14:14ت م0079