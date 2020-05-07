الكويت 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسأغلقت بورصة الكويت تعاملات الأسبوع اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام بمقدار 7ر46 نقطة، ما بنسبة 95ر0 في المئة، ليصل إلى مستوى 9ر4861 نقطة، .وبلغت كمية الأسهم المتداولة 03ر128 مليون سهم، بقيمة أجمالية بلغت 6ر24 مليون دينار كويتي، نتيجة تنفيذ 5689 صفقة.وانخفض مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 57ر0 في المئة، مايعادل 6ر23 نقطة، ليصل عند مستوى 9ر4137 نقطة، بقيمة تداولات بلغت 8ر3 مليون دينار، نتيجة تداول 9ر43 مليون سهم، عبر تنفيذ 1880 صفقة.وانخفض مؤشر السوق الأول 3ر58 نقطة ليبلغ مستوى 17ر5230 نقطة بنسبة هبوط بلغت 10ر1 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 10ر84 مليون سهم تمت عبر 3809 صفقة، بقيمة 7ر20 مليون دينار.وخسر مؤشر (رئيسي 50) مكاسب بنسبة 89ر0 في المئة، أو 2ر36 نقطة لينهي تداولاته عند مستوى 02ر4035 نقطة، من خلال تداول 9ر38 مليون سهم، بلغت قيمتها الإجمالية 6ر3 مليون دينار، نتيجة تنفيذ 1572 صفقة.// انتهى //14:16ت م0080