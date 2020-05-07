بيروت 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسحذرت اللجان الشعبية التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية في لبنان، من ارتفاع حاد في نسبة الفقر والحرمان داخل تجمع المعشوق للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة صور اللبنانية.وأشارت اللجان الشعبية الفلسطينية في تقرير اليوم، تناول وضع اللاجئين الفلسطينيين في المخيم، إلى أن أهالي تجمع المعشوق وهو أحد التجمعات الفلسطينية الواقع بين مخيمي البرج الشمالي ومخيم البص، إلى ارتفاع كبير في نسبة الفقر والبطالة والحرمان والجوع والآلام تهدد حياتهم وحياة أطفالهم.وعدت اللجان الفلسطينية، تجمع المعشوق أكثر التجمعات الفلسطينية في لبنان فقرًا، ويُعاني سكّانه من أزمات عدّة جراء انعدام مُقوّمات العيش، من مياه شرب وبنى تحتية وخدمات أساسية، وفي ظلّ جائحة كورونا التي عصفت بالعالم.// انتهى //14:18ت م0081