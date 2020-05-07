بيروت 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسافتتحت وكالة الأمم المتحدة لأغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" ، مركزًا في بلدة سبلين جنوب بيروت، لعزل المصابين من اللاجئين الفلسطينيين بفيروس كورونا.وأشارت "الأونروا" في بيان اليوم إلى أن مركز العزل يضم 100 سرير مقسمين على مبنيين منفصلين للرجال والنساء.ويقع مركز العزل في مركز التدريب المهني والتقني التابع لوكالة "الأونروا"، حيث جرى تحويله بالتعاون مع "منظمة أطباء بلا حدود" إلى مركز للعزل الطبي لاستقبال الحالات المشتبه بإصابتها بفيروس كورونا.// انتهى //14:23ت م0084