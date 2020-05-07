جيزان 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسافتتح معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني اليوم ، فعاليات اليوم البحثي الخامس لأطباء الامتياز الذي نظمته كلية طب الأسنان "عن بعد" .وأكد معالي مدير جامعة جازان أهمية الحراك الأكاديمي والبحثي الذي يقوم به أساتذة وطلبة كلية طب الأسنان" مبيناً أن هذه الفعالية تفتح الباب واسعا لمنسوبي الكلية لتقديم خبراتهم العلمية ونقاشها مع المهتمين والمختصين بما يعزز من دور الكلية العلمي ويفسح المجال لطلبة الكلية لعرض تجاربهم في هذا المجال.من جانبه أكد عميد كلية طب الأسنان الدكتور هيثم فقيه أن تدشين فعاليات اليوم البحثي الخامس لأطباء الامتياز يجسد اهتمام الجامعة بطلبة الكلية والجامعة عموما، وتحفيزهم ودعمهم الكبير في مجال البحث العلمي، مشيرًا إلى أن الفعالية تشهد تحكيم 30 بحثا من قبل 14 محكما مختصا من داخل و خارج الجامعة، فيما سيتم ترشيح أفضل 10 أبحاث لتقديم العروض.// انتهى //14:23ت م0085