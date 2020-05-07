بورت لويس 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسسلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية هدية المملكة لجمهورية موريشيوس المتضمنة 55 طنًا من التمور.وقدم رئيس وزراء جمهورية موريشيوس برافيند كومار جوغنوث، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهد الأمين-حفظهما الله- وللقائمين على مركز الملك سلمان للإغاثة على هذه الهدية التي سيستفيد منها أكثر 219,000 فرد في جميع مناطق وجزر موريشيوس، منوهًا أنه في ظل أوضاع إنتشار جائحة كورونا (كوفيد-19) في العالم ومع تعليق حركة الطيران إلا أن المملكة العربية السعودية بذلت مافي وسعها لإيصال التمور إلى مستفيديها تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.وتأتي هذه الهدية ضمن البرامج الإغاثية والإنسانية التي تقدمها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله – لعدد من الدول الشقيقة والصديقة لتصل إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مناطق مختلفة من العالم.//انتهى//14:24ت م0086