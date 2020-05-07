جدة 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسيحتفي العالم الإسلامي في الخامس عشر من رمضان من كل عام بـ "يوم اليتيم"، إلا أن احتفالات هذا العام ستأخذ منحنى جديداً في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد في شتى بقاع العالم، وما استتبع ذلك من تطبيق بعض الدول أقسى الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة وسلامة مواطنيها، وهو ما يستلزم مقاربة مختلفة في العمل على تأمين الرعاية والكفالة الشاملة لليتامى، وبذل المزيد من الجهود لحمايتهم والتكفل بهم، خاصة في مناطق الصراعات والحروب حيث تزداد فيها أعداد اليتامى.وفي هذا الإطار، دعا الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين جميع الدول الأعضاء في المنظمة والمنظمات الخيرية والإنسانية ومؤسسات المجتمع المدني الى إيلاء اليتيم ما يستحق من رعاية واهتمام.ويأتي الاحتفاء بيوم اليتيم في العالم الاسلامي تعبيراً عن اهتمام منظمة التعاون الإسلامي بهذه الفئة الغالية في المجتمع، فقد اعتمد مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في الدورة الأربعين التي انعقدت في كوناكري، جمهورية غينيا، في ديسمبر 2013 قراراً تم فيه تحديد يوم الخامس عشر من رمضان من كل عام يوما لليتيم في العالم الإسلامي للتوعية بقضاياهم واحتياجاتهم والعمل على توفير الرعاية لهم.ويستمد حسن معاملة الأيتام، وكفالتهم ورعايتهم تربويًّا وصحيًّا واجتماعيًّا ومعيشيًّا، والحفاظ على حقوقهم، من تعاليم الشريعة الإسلامية وهو ما نص عليه القرآن الكريم في أكثر من عشرين موضعاً، منها قوله تعالى: " فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلاَ تَقْهَرْ" وقوله تعالى: "وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ"، كذلك نصت السنة النبوية على أن التكفل باليتيم يورث صاحبه رفقة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم "أَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيمِ كَهَاتَيْنِ فِى الْجَنَّةِ، وَأَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى".يذكر أن منظمة التعاون الإسلامي قامت بعدة مبادرات لرعاية الأيتام، خاصة بعد الكوارث الطبيعية التي وقعت في بعض الدول الأعضاء وفي مناطق الصراعات، وتعمل حالياً مع جامعة الدول العربية على وضع معايير مثلى لرعاية وكفالة الأيتام وحمايتهم على المستويين العربي والإسلامي، وإقامة فعاليات مشتركة لتسليط الضوء على قضايا الأيتام ورفع الوعي المجتمعي والحكومي بقضاياهم.// انتهى //14:59ت م0094