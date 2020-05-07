بغداد 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واستلقى الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم، برقية تهنئة من سمو الشيخ صباح الأحمد الجابرالصباح أمير دولة الكويت, بمناسبة نيل الحكومة العراقية الجديدة التي يرأسها مصطفى الكاظمي ثقة مجلس النواب.وأعرب سمو الشيخ صباح "بحسب بيان صحفي صادر عن رئاسة الجمهورية "عن خالص تهانيه بهذه المناسبة, راجيا من الله لأعضاء الحكومة العراقية التوفيق والسداد لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب العراقي الشقيق من رقي وازدهار, مؤكدا عمق أواصر العلاقات الوطيدة التي تربط البلدين الشقيقين، والحرص الدائم والمشترك على تطويرها وتعزيزها.// انتهى //15:18ت م0100