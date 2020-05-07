الداير 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واستنفذ جمعية البر الخيرية بمحافظة الداير بني مالك ، خلال شهر رمضان المبارك, مشروع "إفطار صائم" للمستفيدين من الأسر والمقيمين بالمحافظة.وأوضح رئيس مجلس إدارة الجمعية محمد بن مسعود المالكي أن المشروع يشمل تقديم 400 وجبة ساخنة يوميًا ، يتم توزيعها للمقيمين وبعض الأسر المشمولة من خدمات الجمعية ، مع تطبيق جميع التدابير والاحترازات الوقائية أثناء توزيع الوجبات ، مشيرًا إلى أن المشروع يستهدف تفطير 12,000 صائم خلال الشهر الكريم.وبين أن الجمعية وزعت الجمعية مطلع الشهر الكريم 1200 سلة غذائية رمضانية، وصرفت الدفعة الثالثة لعام 2020م من المساعدات النقدية والعينية للمستفيدين من خدمات الجمعية، التي شملت فئات المستفيدين من مرضى السرطان والفشل الكلوي وإيجارات المنازل وكفالات الأيتام ومساعدات كفالات الأسر.// انتهى //15:33ت م0101