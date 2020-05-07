رفحاء 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسوزعت جمعية "وارف" الخيرية بمحافظة رفحاء التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، 350 سلة غذائية ضمن المرحلة الثانية من مشروع "سندك"، في إطار مبادرة "عينين برأس" الذي يهدف إلى مساعدة المحتاجين وتلبية متطلباتهم من خلال تأمين السلال الغذائية.وأوضحت الجمعية أن السلال شملت مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة، مشيرةً إلى أن المساعدات وصلت إلى مستحقيها في منازلهم، مبينةً أنه استفاد من المرحلة الأولى 250 أسرة.// انتهى //15:34ت م0102