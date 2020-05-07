الجوف 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسينظم فرع الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الجوف، غداً، محاضرة بعنوان "الصيام آداب وأحكام", وذلك عبر البث المباشر على حساب مركز الدعوة والإرشاد بمدينة سكاكا في تويتر، بعد صلاة العصر.ويأتي تنظيم هذه المحاضرة ضمن البرامج التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة، خلال شهر رمضان؛ للتذكير بفضل الشهر المبارك، واغتنام أيامه ولياليه الفاضلة.// انتهى //15:39ت م0103