الرياض 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واساختتمت جمعية الكشافة العربية السعودية، مساء أمس معسكر الفتيان الرقمي الذي بدأت فعالياته الاثنين الماضي، بمشاركة 1076 مُشاركاً وزائراً، الذي يأتي في إطار حرص الجمعية على القيام بدورها في تثقيف منسوبيها والمجتمع بجائحة فيروس كورونا.وتضمنت فعاليات المعسكر في يومه الأخير عديداً من الأنشطة ومن أبرزها دورة في شارة الطاهي، ومسابقات ثقافية وكشفية ودورة بعنوان صناعة الهدف ، ودورة أخرى في صيانة الأجهزة المنزلية ، وفي تطبيقات الجوال، كما تضمن البرنامج العديد من الأنشطة الإثرائية والكشفية والمسابقات الأسرية.وأوضح مفوض تنمية المراحل بالجمعية القائد الكشفي عبدالله الخضير، أن المعسكر قد حقق هدفه بتطوير وتنمية خبرات المشاركين من خلال خوض تجارب مميزة في مختلف جوانب الحياة والفنون والمهارات والهوايات الكشفية، وإيجاد حلول ذكية لتطوير أنشطة وبرامج المراحل عبر تطبيقات الكترونية ، والتعلم عن بعد للمساهمة في مكافحة جائحة فايروس كورونا ، والتأكيد على البقاء في المنزل بما يضمن سلامة الجميع.// انتهى //15:40ت م0104