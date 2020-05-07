جيزان 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واستشهد المجمعات والمراكز التجارية بمنطقة جازان خلال الفترة الحالية، انتظاماً في حركة المتسوقين وسط تقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لسلامة الجميع للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد COVID-19، والالتزام بأوقات التسوق خلال الفترة السموح بها التي تبدأ من الساعة 9 صباحاً حتى 5 مساءً.ووثقت وكالة الأنباء السعودية، مظاهر انتظام حركة المتسوقين وحرص المراكز والمجمعات على تطبيق التدابير والإجراءات الوقائية ، من بينها وضع لوحات توعوية وإرشادية للتسوق والواجب إتباعها من المرتادين ، والمسح النشط وقياس درجة الحرارة للمتسوقين عند البوابات ومنع دخول الأطفال ما دون سن 15 عاماً , وكبار السن ومن لديهم أعراض مرضية مزمنة، وتوفير الكمامات والقفازات بشكل كافٍ للمتسوقين، إضافة إلى توفير مواد التعقيم في جميع المحال مع وضع مسارات التباعد الاجتماعي أمام المحال التي يحصل بها ازدحام متسوقين لتنظيم عملية الدخول.فيما كثفت إدارة المجمعات نشاطها من حيث زيادة العاملين من أفراد الأمن وأعمال التطهير للأرضيات والسلالم والبوابات، وإزالة كراسي الجلوس والانتظار، وإغلاق قسم الترفيه وألعاب الأطفال والمطاعم، إضافة إلى تنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية للعاملين بالمجمعات في الوقت الذي شددت فيه اتباع التعليمات على أن تكون تعاملات الدفع إلكترونية عبر البطاقات البنكية ومنع حدوث أي ازدحام في المحل والالتزام بالحد المسموح به بواقع متسوق لكل 10 أمتار في المربع الواحد وذلك لسلامة الجميع.و نوه عدد من المتسوقين بما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - من دعم ورعاية للمواطن والمقيم في جميع المجالات ومنها ما تم اتخاذه خلال الفترة الماضية من جهود وأعمال لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، أثبتت للعالم نجاحها في التصدي لتلك الجائحة، مما يعكس حرص القيادة الرشيدة "أيدها الله" على الأمن الصحي وسلامة الجميع ، مؤكدين أن الأمر الملكي الكريم من خلال السماح للتجار بفتح محالهم أسهم وبشكل كبير في تمكين الأهالي من التسوق وشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم الأسرية من الأسواق.// انتهى//15:44ت م0105