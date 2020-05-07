رفحاء 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسأطلقت جمعية نماء التطوعية بمحافظة رفحاء - أول جمعية متخصصة بالعمل التطوعي بمنطقة الحدود الشمالية - أُولى مشاركاتها المجتمعية بحملة "عونا لهم"، ضمن مبادرة "عينين برأس"، بالتعاون مع القطاع الصحي بالمحافظة.وقدمت عبر مشاركتها المميزة خلال الجائحة، الفحص الميداني تظافراً مع الجهات ذات العلاقة في مداخل رفحاء، كما قامت ومازالت تقوم بتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية عبر متطوعيها إلى المرضى من أصحاب الأمراض المزمنة في منازلهم، بالتعاون مع مستشفى رفحاء المركزي.وأوضح رئيس جمعية نماء التطوعية ضيف الله بن حماد المسطح أن الجمعية تسعى لتقديم العديد من البرامج والمبادرات النوعية في ظل أزمة جائحة فايروس كورونا المستجد،متوافقة مع ما تقدمه وزارة الصحة ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتصدي لهذه الجائحة, لافتاً الانتباه إلى أن الشراكات والمشاركات تأتي تجسيداً لمبدأ التعاون وسعياً لتقديم أفضل الخدمات المجتمعية.// انتهى //17:11ت م0131