جيزان 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، خلال يومي الخميس والجمعة الرابع عشر والخامس عشر من شهر رمضان المبارك، عدداً من المحاضرات الدعوية ضمن مبادرة شكراً التي تجسد جهود رجال الأمن وأبطال الصحة ومؤذني المساجد والدعاة إلى الله عز وجل، حيث يبدأ بث المحاضرات الساعة الخامسة عصراً وتستمر حتى الساعة الحادية عشرة مساء، يلقيها عدد من الدعاة عبر البث المباشر على قناة زدني العلمية.وتشمل هذه المحاضرات على عدد من الموضوعات منها: صفات المؤمنين المفلحين، وسمات رجل الأمن، والدعاء فضله وآدابه، وسمات الطبيب المسلم، وتوجيهات رمضانية، وفضل الدعوة إلى الله.وبين مدير عام فرع الوزارة في منطقة جازان الشيخ أسامة بن زيد مدخلي أن هذه المحاضرات تأتي استمراراً لبيان فضل رجال الأمن الذين يسهرون لراحتنا وأمننا، ولأبطال الصحة الذين يقدمون الغالي والنفيس لسلامتنا وصحة أبداننا، ولمؤذني المساجد الذين يرفعون الآذان من بيوت الله خمس مرات في اليوم في ظل تعليق الحضور للمساجد والصلاة في منازلنا، والدعاة الذين لا يؤلون جهداً في بيان ما تقوم به المملكة من إجراءات احترازية للحد من انتشار جائحة كورونا من جانبها الشرعي والإنساني ودعوة الناس للالتزام بها وأنها من طاعة ولاة الأمر.// انتهى //17:13ت م0132