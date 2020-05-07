الزلفي 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسيواصل مكتب رابطة رواد الحركة الكشفية في محافظة الزلفي ، وقادة العمل الكشفي بإدارة تعليم المحافظة ، جهودهم بالتعاون مع جمعية البر الخيرية بالزلفي في توزيع السلال الغذائية على مستحقيها المسجلين بالجمعية.وأوضح مسؤول مكتب رابطة الرواد بالمحافظة فهد بن سليمان الفهيد ، أن المبادرة التي بدأت منذ مطلع شهر رمضان وفق جدول زمني تم وضعه تأتي ضمن مجموعة من الفعاليات المجتمعية التي يقدمها المكتب وقادة كشافة التعليم، التي تهدف إلى المساهمة في بث روح التكافل الاجتماعي بين أفراد المجتمع وتخفيف الأعباء المالية على الأسر المحتاجة وتوفير مستلزماتهم المتنوعة بمختلف المواسم من العام.من جهته قدم مدير تعليم محافظة الزلفي الرئيس الفخري لمكتب رواد الحركة الكشفية بالمحافظة محمد بن عبدالله الطريقي، شكره وتقديره للنشاط الطلابي – الكشفي - بالإدارة ولمكتب الرواد على مبادرتهم واهتمامهم بتفعيل خدمة وتنمية المجتمع ، وتلبية متطلبات الشراكة مع المؤسسات الاجتماعية الأخرى، بحيث تتكامل الجهود في دراسة قضايا المجتمع ومشكلاته من خلال تبنّي أنشطة تطوعية يقوم بها قادة ورواد الكشافة لما فيه تحقيق ذاتهم في خدمة مجتمعهم.// انتهى //17:19ت م0136