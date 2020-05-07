الكويت 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسأجرى وزير الخارجية الكويتي الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم اتصالا عبر تقنية الاتصال المرئي مع وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشي، ووزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، ووزير الخارجية السريلانكي دينيش جوناواردانا، كلّ على حده.وجرى خلال الاتصال تناول مجمل العلاقات الثنائية وأُطُر تعزيز التعاون المشترك نحو مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).// انتهى //17:25ت م0137