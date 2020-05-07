نيويورك 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واساستهلت الأسهم الامريكية التعاملات على ارتفاع اليوم بعد إعلان زيادة مفاجئة في الصادرات الصينية وارتفاع في أسعار النفط مما داعب الآمال في تعاف اقتصادي أسرع، وخفف من قتامة تقرير أسبوعي جديد لا يبعث على التفاؤل عن طلبات إعانة البطالة الأمريكية.وارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي 172.57 نقطة بما يعادل 0.73 بالمئة ليصل إلى 23837.21 نقطة، وزاد مؤشر "ستاندرد آند بورز 500" بمقدار 29.84 نقطة أو 1.05 بالمئة مسجلا 2878.26 نقطة، وتقدم مؤشر "ناسداك" المجمع 119.39 نقطة أو 1.35 بالمئة إلى 8973.78 نقطة.// انتهى //17:30ت م0139