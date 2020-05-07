القاهرة 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسرحبت مصر بالإعلان عن تشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة مصطفى الكاظمي.وأكدت الخارجية المصرية في بيان لها اليوم استعداد مصر لبذل الجهود كافة من أجل دعم الحكومة العراقية في تحقيق أهدافها، وتطلعها للتعاون الوثيق مع العراق الشقيق عبر تفعيل وتنشيط العلاقات الثنائية في المجالات الاقتصادية وغيرها بما يحقق مصالح الشعبين، فضلاً عن تفعيل أُطُر التعاون العربية بمشاركة العراق لما له من تأثير مهم في محيطه الإقليمي وعلى الساحة الدولية يتناسب مع تاريخ هذا البلد العريق والإمكانات المتميزة لشعبه.// انتهى //17:30ت م0140