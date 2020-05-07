المدينة المنورة 14 رمضان 1441هـ الموافق 08 مايو 2020م واسأصدرت أمانة منطقة المدينة المنورة أمس ١٠٥ رخص منوعة عن طريق أنظمة التعاملات الإلكترونية التي تهدف إلى خدمة المواطنين وقطاعات الأعمال عن بعد، واستمرار تقديم الخدمات البلدية دون توقف خلال فترة تطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية.وشملت الخدمات التي قدمتها أمانة المدينة المنورة أمس إصدار ٤٧ رخصة بلدية للمنشآت التجارية في عدة مواقع بالمدينة المنورة، واعتماد ١٦ رخصة بناء لمبانٍ سكنية وتجارية، وإصدار ١٦ قرار مساحي، وكذلك ٢٦ رخصة حفريات لخدمات البنية التحتية.// انتهى //17:32ت م0141