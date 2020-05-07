عام / شرطة القصيم: القبض على شخصين مخالفين لقرار منع التجول ومحاولتهما الهرب أثناء استيقافهما
الخميس 1441/9/14 هـ الموافق 2020/05/07 م واس
بريدة 14 رمضان 1441هـ الموافق 7 مايو 2020م واس
صرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضلٍ من الله - من القبض على شخصين، لمخالفتهما قرار منع التجول، ومحاولتهما الهرب أثناء استيقافهما، وهما (مواطن، ومقيم في العقد الثالث والرابع من العمر)، وقد ضبط بحوزتهما (3452) قرصاً مخدراً، وقطعة تزن (1,5 كجم) من مادة الحشيش، وسلاح ناري، وقد تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.
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17:49ت م
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