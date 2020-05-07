بريدة 14 رمضان 1441هـ الموافق 7 مايو 2020م واسصرَّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم المقدم بدر السحيباني، بأن الجهات الأمنية تمكنت ـ بفضلٍ من الله - من القبض على شخصين، لمخالفتهما قرار منع التجول، ومحاولتهما الهرب أثناء استيقافهما، وهما (مواطن، ومقيم في العقد الثالث والرابع من العمر)، وقد ضبط بحوزتهما (3452) قرصاً مخدراً، وقطعة تزن (1,5 كجم) من مادة الحشيش، وسلاح ناري، وقد تم إيقافهما واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما لإحالتهما إلى النيابة العامة.// انتهى //17:49ت م0143