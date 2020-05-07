بيروت 14 رمضان 1441 هـ الموافق 7 مايو 2020 م واسأغلق مؤشّر بورصة بيروت لتداول الأسهم والأوراق المالية اليوم، على تراجع بنسبة 0.09 % أي ما يعادل نقطة، ليغلق عند مستوى 624.4 نقطة.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 48 ألفاً و39 سهماً، بقيمة 926 ألفاً و936 دولاراً أمريكياً، نفّذت خلال 35 صفقة.كما انخفضت القيمة الرأس مالية للشركات المدرجة لتصل إلى 6 ملايين و476 آلاف دولار، مقارنة مع 6 ملايين و482 آلاف دولار لجلسة التداول السابقة.// انتهى //17:52ت م0144