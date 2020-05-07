المنامة 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسأقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,279.73 نقطة بانخفاض قدره 8.63 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 578.54 نقطة بانخفاض قدره 3.54 نقاط عن معدل إقفاله السابق.وبلغت كمية الأسهم المتداولة 23 مليونا و866 ألفا و155 سهما بقيمة إجمالية قدرها 13 مليونا و35 ألفا و720 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 92 صفقة.// انتهى //17:54ت م0145