مؤشرا البحرين العام والإسلامي يقفلان على انخفاض
الخميس 1441/9/14 هـ الموافق 2020/05/07 م واس
المنامة 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واس
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,279.73 نقطة بانخفاض قدره 8.63 نقاط عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 578.54 نقطة بانخفاض قدره 3.54 نقاط عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة 23 مليونا و866 ألفا و155 سهما بقيمة إجمالية قدرها 13 مليونا و35 ألفا و720 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 92 صفقة.
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17:54ت م
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