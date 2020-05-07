الرياض 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسأوضح معالي الأمين العام لمركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات الأستاذ فيصل بن عبدالرحمن بن معمر أن المركز يعمل على إعداد إستراتيجية خمسية جديدة وشاملة لجميع برامج المركز وخصوصا برامج الزمالة في العالم، كما يعمل المركز على تعزيز ودعم أعمال (26) زميلا وزميلة من خلال تقديم منح لأعمال وبرامج خاصة بمواجهة وباء كورونا، وتسليط الضوء على جهود الزملاء من خلال نشرها على الموقع الإلكتروني وقنوات وسائل التواصل الاجتماعي للمركز، كما بين أن المركز خرّج (368) زميلا في برنامج كايسيد للزمالة الدولية من (67) دولة، فيما بين أن المركز يخطط لعقد أول مؤتمر دولي كبير للزملاء الخريجين على هامش منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين في الرياض خلال شهر أكتوبر القادم .جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الاجتماع الأول عبر الشبكة الافتراضية لخريجي برنامج الزمالة الدولية بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد الذي عُقد مساء أمس الأربعاء.واستهل ابن معمر كلمته مرحّبا بخريجي برنامج كايسيد للزمالة الدولية، الذي يعقده مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات ومقره بالعاصمة النمساوية فيينا.وقال ابن معمر: " تجبرنا جائحة فيروس كورونا المستجد على إيجاد طرق جديدة للتواصل، وبالفعل نحن نتعلم جميعا من هذه الجائحة الخطيرة كيفية إيجاد مزيد من فرص التواصل الجديدة، وعلى الرغم من التحديات التي نواجهها حول العالم في ظل هذه الأزمة فإننا تمكنا من استكشاف فرص للتواصل معكم ".وتوجه معاليه بكلمته للخريجين قائلا: " نحن نعلم أنكم تعملون بجد لتعزيز التضامن ومساعدة المحتاجين، ونشر ثقافة الحوار وبناء جسور السلام في مجتمعاتكم، ونقدر العمل الذي تقومون به ونحترمه ".وأبان ابن معمر أن مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز العالمي للحوار بين أتباع الأديان والثقافات (كايسيد) يعمل على إعداد إستراتيجية خمسية جديدة وشاملة، تسلط الضوء على جهود الزملاء من خلال إبرازها كنماذج مميزة في جميع وسائل التقنية الحديثة وقنوات وسائل التواصل الاجتماعي للمركز، وتوسع نطاق دعم البحوث والمبادرات لمواجهة آثار الجائحة بحلول شهر يونيو المقبل، مع استمرار نمو شبكة خريجي برنامج الزمالة واتساعها.// يتبع //18:17ت م0149

وكشف ابن معمر أن المركز لديه حاليا (276) خريجا من الزملاء، و( 92) زميلا آخر يجري تدريبهم خلال العام الجاري 2020 ، وبهذا يصل المجموع إلى (368) زميلا من 67 دولة بحلول العام المقبل.وأكد ابن معمر أن المركز يخطط لعقد أول مؤتمر دولي كبير للزملاء الخريجين مع عقد منتدى القيم الدينية لمجموعة العشرين في الرياض، وقال: " إننا أكملنا أول دراسة تقييمية لاحتياجات مؤسسات الزملاء، ونخطط لعقد اجتماع مع مجموعة من المؤسسات لمناقشة كيف يمكننا زيادة مشاركتنا والاستمرار في العلاقة الفردية داخل شبكة الزملاء المنتشرة حول العالم لترسيخ دورهم كسفراء للسلام والعيش المشترك وتعزيز التضامن ومساعدة المحتاجين ".وأكد معاليه على نجاح البرنامج الدولي وانتشاره، حيث أصبح حضور خرّيجيه في المنتديات الدولية بارزا للعيان من خلال جهودهم المقدرة في نشر رسالة المركز في مجال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، مؤكدا على أن مواجهة الجائحة وآثارها تتطلب مضاعفة الجهود المشتركة عبر ناشطي الحواريين أتباع الأديان والثقافات للمحافظة على تماسك المجتمعات ودعمها لمواجهة هذا الوباء العالمي ونتائجه السلبية على الجميع.وفي الختام دعا ابن معمر الخريجين إلى المشاركة الدائمة مع المركز، واستعراض بعض القضايا والمخاوف التي يواجهونها في ظل الحجر المنزلي، ومعرفة طرق التعامل مع متطلبات مواجهة الجائحة صحيا واجتماعيا ودينيا. // انتهى //18:17ت م0150