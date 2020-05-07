واشنطن 14 رمضان 1441 هـ الموافق 07 مايو 2020 م واسأجرى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر اتصالاً هاتفياً بنظيره المصري الجنرال محمد زكي لمناقشة العلاقات الدفاعية الإستراتيجية الدائمة بين الولايات المتحدة ومصر.وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) في بيان صادر عن المتحدث باسم البنتاغون جوناثان هوفمان اليوم: إن الوزيرين ناقشا مجموعة واسعة من قضايا الدفاع بما في ذلك التعاون الدفاعي المستمر ، ومشاركة مصر في برنامج شراكة الدولة للحرس الوطني الأمريكي ، وجهود البلدين للقضاء على جائحة كوفيد-19.وناقش الجانبان خلال الاتصال أيضاً فرصا لتصميم التعاون الأمني ​​لمواجهة التهديدات في مصر وتعزيز قابلية التشغيل العسكري المشترك بين الولايات المتحدة ومصر واستمرارية التعاون المصري الأمريكي في مجالات الدفاع.كما تناول الاتصال بحث جهود البلدين في مواجهة التحديات والمبادرات الخاصة المرتبطة بمكافحة فيروس كوفيد-19 .// انتهى //18:21ت م0152